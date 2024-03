Sos a Radio Zampetta Sarda per Felicia e i suoi futuri cuccioli

NEW ENTRY A RADIO ZAMPETTA SARDA:

RECUPERATA SOTTO LA PIOGGIA, GATTINA PROSSIMA AL PARTO.

AIUTATECI CON LE SPESE.

Vi presentiamo Felicia, una micina dolcissima vittima di abbandono che bussava con la zampina un portoncino per essere accolta.

Interveniamo grazie a una segnalazione, la dolcissima micina vagava sotto la pioggia senza riparo, non sapeva dove andare, purtroppo prossima al parto.

È una gattina abituata al contatto umano, coccolona, verrà sottoposta a check up, testata felv /fiv e dopo il parto sterilizzata.

Logicamente cerca adozione anche lei con i futuri cuccioli una volta raggiunta l’ età idonea per essere staccati dalla mamma.

Contattate la redazione al

348 0941 632

Adozioni responsabili che garantiscano vita in totale sicurezza lontano dai pericoli della strada e accolti come membri della famiglia. Attualmente la futura mammina si trova in stallo a Quartu Sant’Elena.

Aiutateci con le spese, questo pomeriggio continuiamo le catture delle gatte gravide a Selargius.

Grazie a chi ci tenderà una zampina.

Per raccolta fondi a nome di Manuela Scalas, prima era a nome di mia figlia Sara Floris, finalmente sono riuscita a rinnovare la mia postepay:

https://www.paypal.me/manuelascalas

Questo è l’IBAN della mia Postepay Evolution: IT53T3608105138283981084015