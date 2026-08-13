Sono giunti questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari 24 Carabinieri Allievi Marescialli, destinati ai reparti dell’Arma nell’ambito del piano di potenziamento estivo disposto dal Comando Generale.

Ad accoglierli, il Comandante Provinciale Generale di Brigata Luigi Grasso che ha rivolto loro un caloroso saluto di benvenuto, unitamente alla presenza degli Ufficiali in servizio presso il Comando.

Il Generale Grasso ha preliminarmente illustrato l’andamento dell’intero territorio della Provincia, indicando le criticità del territorio sotto il profilo della sicurezza e delineando le linee operative da attuarsi. Ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dai Carabinieri all’interno del tessuto sociale e il valore del quotidiano servizio che deve essere rivolto sempre a soddisfare i bisogni del cittadino.

I militari presteranno servizio presso le Stazioni Carabinieri delle località a maggiore vocazione turistica, ove svolgeranno un periodo di tirocinio pratico contribuendo al rafforzamento del controllo del territorio e alla tempestiva risposta alle esigenze delle comunità locali proprio a cavallo del ferragosto, in un periodo in cui i Carabinieri del Comando Provinciale saranno impegnati a garantire la sicurezza nelle centri abitati, nei litorali e in tutti i luoghi frequentati dai turisti.

Il Comandante Provinciale ha ribadito l’importanza di operare sempre con fermezza, competenza ed equilibrio, senza mai trascurare l’aspetto umano, “il vostro ruolo – ha detto il Gen. Grasso – dovrà essere quello di rappresentare anche un riferimento per i cittadini, rassicurarli e cercare di fornire loro la massima vicinanza con efficacia e tempestività, il valore aggiunto dell’Arma è anche quello di saper comprendere e ascoltare i bisogni dei cittadini con una particolare attenzione verso le persone più fragili” .