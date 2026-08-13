Cento anni vissuti con determinazione, dignità e amore per la famiglia. È il traguardo raggiunto da Giovannina Sailis, nata a Guasila il 12 agosto 1926 e residente a Cagliari dal 1957, che ha festeggiato il suo compleanno speciale circondata dall’affetto dei suoi cari.

Moglie, ora vedova di Salvatore Mannai, e madre di 6 figli, 3 maschi (Roberto, Carlo e Paolo) e 3 femmine (Gabriella, Patrizia e Maria), Giovannina è oggi nonna di 12 nipoti e bisnonna di 6 pronipoti. Numeri, che raccontano una lunga storia di legami, sacrifici e dedizione, costruita giorno dopo giorno.

A celebrare la ricorrenza una festa resa ancora più dolce da una grande torta, simbolo di una vita ricca di affetti e di momenti condivisi. Attorno a Giovannina si sono riuniti familiari e amici per rendere omaggio a una donna che ha attraversato alcuni dei momenti più difficili della storia del Novecento. Durante la Seconda guerra mondiale, infatti, aiutò il padre e la famiglia affrontando con coraggio le difficoltà di quegli anni.

Alla celebrazione ha partecipato anche l’Amministrazione comunale. A portare gli auguri anche del sindaco Massimo Zedda è stato Marco Benucci. “Raggiungere i cento anni è un traguardo straordinario, che merita il rispetto e l’ammirazione di tutta la comunità”, ha detto il presidente del Consiglio comunale di Cagliari. “La storia della signora Giovannina è una testimonianza di forza, sacrificio e amore per la famiglia che rappresenta un esempio prezioso per tutti”.

Nonostante qualche acciacco e le prove che la vita le ha riservato, affrontate sempre con determinazione e dignità, la signora Giovannina conserva ancora oggi carattere e spirito fiero. Cent’anni di vita, che continua a raccontare di sé.