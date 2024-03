Sanluri, un 8 marzo all’insegna della prevenzione dell’osteoporosi

Come promesso dal sindaco Alberto Urpi, si replica: dopo il grande successo della precedente iniziativa avvenuta un mese e mezzo fa, un’altra giornata dedicata allo screening gratuito. In un periodo storico in cui la sanità pubblica zoppica a causa dei lunghi tempi di attesa per effettuare una visita o un esame specifico, le iniziative che riguardano la salute sono ben accolte dalla popolazione.

Lo screening, che si terrà tra le ore 11 e le ore 13, seguirà l’ordine di arrivo.

Sono comprese nello screening le persone che si erano iscritte per la data dello scorso 19 gennaio e che non erano riuscite ad eseguirlo.

All’incontro informativo interverranno: Alberto Urpi, Ivo Picciau presidente ASMR, Riccardo Pala, reumatologo, Valentina Urpi, nutrizionista, Anna Ligia, referente Sardegna.