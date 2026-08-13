Controlli serrati nel capoluogo sardo e nella sua città metropolitana. Nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione predisposti dall’Arma dei Carabinieri per le festività di Ferragosto — con l’obiettivo di tutelare cittadini, attività commerciali e il notevole flusso di turisti — i militari hanno tratto in arresto due giovani, un 23enne e un 20enne, ritenuti responsabili di furto aggravato in due distinti episodi.

Il primo intervento è scattato nel cuore di Cagliari, all’interno del centro commerciale La Rinascente. A far scattare l’allarme è stato il personale addetto alle vendite, che ha notato un 23enne — disoccupato, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine — aggirarsi con atteggiamento sospetto tra gli espositori e gli stand dell’abbigliamento.

L’arrivo tempestivo dei Carabinieri ha sorpreso il giovane che, alla vista delle divise, ha tentato invano di dileguarsi prima di essere bloccato. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare merce varia per un valore di oltre 400 euro, immediatamente restituita ai responsabili del punto vendita. Il 23enne è stato arrestato e accompagnato nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia.

Negli stessi momenti, ad Assemini, un’analoga operazione ha visto protagonisti i Carabinieri presso lo store Tecnomat. Un 20enne residente nel Cagliaritano, anch’egli disoccupato e con precedenti di polizia, è stato sorpreso mentre tentava di guadagnare la fuga dopo aver asportato attrezzature da lavoro per un valore superiore ai 1.600 euro. Bloccato dai militari prima di potersi allontanare, il giovane è stato identificato e posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Entrambi i giovani verranno condotti questa mattina davanti al Tribunale di Cagliari per la celebrazione del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.