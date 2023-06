Sos a Radio Zampetta Sarda per due gattini di strada che necessitano di cure urgenti

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA: ” GATTINI DI 2 MESI A QUARTU CHE NECESSITANO DI CURE, SALVIAMOLI DALLA STRADA.

SI CERCA STALLO!”

È giunta a radio zampetta sarda una segnalazione per dei gattini di circa 2 mesi che vivono abbandonati a loro stessi.

Uno in particolare ha necessità di cure urgenti per un occhietto ormai perso e sanguinante, un altro con la rinotracheite, oltre a essere pieni di pulci e a correre in mezzo alla strada.

Avranno vita breve e di questo ci dispiaciamo in quanto impotenti nel dare un aiuto concreto per le troppe emergenze.

Tentiamo con questo appello che qualcuno o qualche associazione intervenga per soccorrerli.

Info redazione radio zampetta sarda al 348 0941 632