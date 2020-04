Solinas: “La Sardegna può diventare la prima regione Covid free d’Italia e di tutta l’Europa”

“La Sardegna prima regione covid free d’Italia e d’Europa”. L’auspicio è del presidente della giunta regionale Christian Solinas a proposito della Fase 2 che dovrebbe partire dopo il 3 maggio prossimo. “Sulla fase 2 c’è un ragionamento sulla Sardegna”, ha annunciato il Governatore nella video conferenza stampa di oggi, “per ora siamo ancora nella fase 1e dobbiamo tenere con fermezza queste misure, perché i numeri dimostrano che stanno dando i risultato attesi e non è dilagata l’epidemia. La fase 2”, ha aggiunto, “va programmata con cautela. E se manterremo questa disciplina e potremmo diventare la prima regione covid free d’Italia e d’Europa e potremmo essere molto competitivi e avere maggior quantità di libertà. Nel frattempo”, ha concluso, “stiamo adottando serie di misure per aiutare i cittadini a superare questa fase. Soprattutto per quelli maggiormente penalizzati come a imprese, stagionali e cococo”.

Solinas ha anche annunciato la ricerca di accordi cl sistema bancario affinché possano arrivare aiuti al sistema delle imprese, anche grazie a auna forte iniezione di liquidità alle imprese