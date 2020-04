L’Italia vuole andare oltre il virus: il governo studia la riapertura dal 4 maggio di parchi, bar e ristoranti

L’Italia vuole battere il virus: il governo studia la riapertura dal 4 maggio di parchi, bar e ristoranti. Molto prima di quanto in tanti temevano: l’Ansa anticipa lo studio al quale lavora il Governo, prevede la riapertura di cantieri e mobilifici dal 27 aprile e già dal 4 maggio su le serrande di bar, ristoranti e parchi. Oltre naturalmente alla libera circolazione delle persone. Con mascherine e tante precauzioni. Ad esempio “distanziamento dei tavoli, mantenimento del distanziamento sociale anche al bancone, protezioni individuali per i dipendenti e in particolare per i camerieri, utilizzo di spazi all’aperto”, scrive l’Ansa. Con divieto di assembramento. L’ultima parola spetta al comitato tecnico scientifico, e sarà decisivo probabilmente un confronto tra tutte le parti in causa questo weekend. La valutazione è ancora in corso, e molto dipenderà dai dati sui contagi dei prossimi giorni, questa l’ipotesi al tavolo di Conte.

Aziende della moda, mobilifici, automotive, cantieri edili potrebbero riaprire già il 27 aprile. L’Iss ha spiegato che resteranno delle “zone rosse”, quelle a più alto rischio di contagio. Mentre oggi il governatore della Sardegna Solinas, nel giorno in cui nel Sud Sardegna si è raggiunto il contagio zero e nell’area metropolitana di Cagliari ci sono stati appena 3 contagi,. ha affermato che “la Sardegna può diventare la prima regione Covid free d’Italia e d’Europa”.