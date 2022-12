Uta, lo storico cinema Vittoria ospita 900 alunni: “Vedranno tanti film di Natale”

A Uta vince il ritorno alla tradizione per il Natale 2022 e tornano le proiezioni natalizie nello storico cinema Vittoria. Ad annunciare l’iniziativa, che coinvolge novecento studenti, è il sindaco Giacomo Porcu: “Abbiamo la fortuna di essere uno dei pochi paesi in cui è stata riaperta una sala cinematografica storica e faremo partecipare tutti i quasi 900 alunni delle scuole. Il cinema Vittoria di Uta incontra gli oltre ottocento alunni di ogni ordine e grado della scuola di Uta. Con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei fratelli Podda, titolari del cinema storico del paese, è stata offerta ai bambini e ragazzi dell’istituto comprensivo di Uta l’opportunità di andare al cinema tutti insieme in prossimità delle vacanze di Natale. Sul grande schermo: Wonder è Aimbò -spirito dell’Amazzonia”.

“Ammetto di aver rivisto con emozione, negli volti degli alunni, la mia stessa gioia di quando, da bambino andai per la prima volta al cinema, proprio in questa sala storica. Un progetto dal grande valore culturale e pedagogico per i messaggi che lanciano questi due bellissimi film. I temi dell’inclusione e ambientali sono da sempre al centro delle iniziative che promuoviamo. Un ottimo lavoro di squadra portato avanti dai nostri assessorati all’Istruzione e alla Cultura che grazie all’entusiasmo dimostrata dalla scuola ha consentito di far vivere ai nostri giovanissimi dei momenti ricchi di emozioni positive”, afferma il primo cittadino. “Sono piccoli, ma importanti, passi poter avere una comunità sempre migliore in futuro. Rinnovo i complimenti ai fratelli Podda che hanno fatto rivivere un pezzo di storia nel cuore di ogni utese”.