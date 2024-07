Serramanna, passaggio pedonale ostruito dalle macchine in sosta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora disagi per chi cammina a piedi ed è costretto a dribblare i mezzi fermi o, addirittura, invadere la stretta carreggiata dove il traffico non manca mai. Non solo: per carrozzine, passeggini e invalidi il rischio raddoppia. Non è una novità bensì una consuetudine quella di parcheggiare, nella via principale del paese, oltre la linea bianca, quella che delimita il passaggio per i pedoni. I posti riservati alla sosta sono pochi in confronto all’elevato numero dei veicoli in circolazione e le attività commerciali, e quelle che forniscono servizi utili alla comunità, sono, soprattutto, concentrate in via Roma. Di conseguenza il traffico si congestiona, chi cerca parcheggio vicino al luogo dove deve andare sosta, molto spesso, dove capita anche a discapito dei pedoni che, costretti ad aggirare l’ostacolo, rischiano di essere travolti dalle auto in corsa.

Un po’ di senso civico, insomma, è la richiesta più diffusa dai residenti, in modo tale da lasciar libero il percorso riservato a chi percorrere la via a piedi.