L’incendio c’è stato ma le prove non bastano, artigiano di Sardara assolto dopo due anni

Per l’accusa era stato lui, il dieci ottobre del 2022, ad avere incendiato quattromila metri quadri di sterpaglie a Sardara. Il rogo, fatto scoppiare con un accendino, era stato domato dopo due ore di grosso lavoro da parte della Protezione Civile. Ma Velio Altea, artigianato 48enne residente proprio a Sardara, alla fine è stato assolto per una insufficienza di prove. In Aula, infatti, l’uomo, assistito dall’avvocato Ignazio Ballai, ha potuto scoprire che gli indizi nei suoi confronti non sarebbero mai potuti bastare per fargli fare tre anni di carcere.

Assolto per insufficienza di prove, questa la decisione finale del giudice.