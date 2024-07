Monastir, blatte in casa nonostante la disinfestazione

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Blatte in casa nonostante la disinfestazione messa in atto dal Comune, gli insetti sembrano moltiplicarsi a vista d’occhio e, tra rimedi fai-da-te e gatti e cani che rincorrono i coinquilini non graditi, si susseguono le segnalazioni sui social dei cittadini esasperati per il triste fenomeno. Non un caso isolato, quello di Monastir, ma abbastanza generalizzato: a causa delle alte temperature gli insetti proliferano in abbondanza creando non pochi disagi e fastidi di chi le ritrova in casa, a passeggio sul pavimento o di corsa da una stanza all’altra. Generalmente non è mai una bensì sono sempre in buona compagnia dei loro simili: saccheggiano tutto ciò che gli capita tra le zampe, sporcano con i loro escrementi e, poiché provengono dalle fogne, non sono proprio ospiti puliti ed esenti da microbi e batteri.

C’è chi sguinzaglia i propri animali domestici, per gatti e cani è un passatempo dare la caccia alle blatte, oppure si ricorre a stratagemmi naturali o chimici in supporto a quelli già adottati dal Comune.

In attesa che compiano il loro ciclo vitale, insomma, ogni espediente è ricercato per liberarsi dai non graditi “abusivi”: una buona annata per loro che sta mettendo a dira prova la pazienza di tanti cittadini.