Ci sono ancora molti punti oscuri nella tragedia costata la vita a due uomini sulla nuova Orientale Sarda, all’altezza di Solanas sabato scorso. Per chiarirli, la procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta e iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il conducente dell’Autovan che sabato si è schiantato contro una Fiat 500.

A perdere la vita sono stati Giuliano Ortu, 50 anni, operaio di Settimo San Pietro, e Rodolfo Monaco, 78 anni, pensionato romano residente a Quartu. Ortu è morto poco dopo il ricovero in ospedale, mentre Monaco è deceduto nei pressi di una stazione di servizio, dove era stato trasferito dai soccorritori.

L’indagato, un 69enne di Elmas, stava accompagnando a Villasimius una famiglia di turisti inglesi, rimasti illesi. Restano da chiarire le cause dello schianto: gli investigatori valutano diverse ipotesi, dal malore al colpo di sonno, fino a un possibile guasto meccanico. Tra gli scenari al vaglio anche quello di un’invasione di corsia da parte del van, una ricostruzione che dovrà essere confermata dagli accertamenti.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del radiomobile di Quartu, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Preziose per le indagini anche le immagini delle telecamere Anas, potenzialmente decisive per ricostruire gli ultimi istanti prima dell’impatto.

L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno, al chilometro 14 della strada.