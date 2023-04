“Serramanna città in fiore”: al via la prima edizione del concorso più colorato

Anche l’occhio vuole la sua parte e perché non regalare, quindi, a residenti e a chi è di passaggio, un posto bello, pulito e gradevole da ammirare. Un’azione che, per tanti, potrà essere motivo di superficialità ma così non è: è dalle piccole cose, dai piccoli gesti che, se uniti e coltivati, possono essere l’inizio di un percorso di riqualificazione generale. Di lavoro ce n’è tanto da fare nella cittadina del Medio Campidano che, in passato, ha conosciuto momenti migliori: i fondi a disposizione sono pochi ma la volontà e le idee messe in campo dall’amministrazione comunale di Littera sono tante e concrete.

“Il primo passo per colorare e abbellire il centro urbano in questo inizio di primavera l’abbiamo compiuto nei giorni scorsi avviando la piantumazione di una prima parte di fiori nelle principali piazze. Ne seguiranno ancora tante nel corso delle prossime settimane.

Diamo ora il via alla prima edizione di “Serramanna citadi frorìa”.

Possono partecipare tutti coloro che hanno degli spazi, come ad esempio balconi o cortili, davanzali e vetrine visibili dalla strada. È sufficiente compilare i moduli di adesione disponibili sul sito del Comune entro la scadenza e seguire il regolamento del concorso.

A disposizione delle migliori 3 iniziative di cittadini e imprese ci sono premi, sotto forma di rimborso spese (effettuate per piante, fiori, terriccio, concimi, etc), da 500 euro in giù ma i riconoscimenti saranno per tutti i partecipanti.