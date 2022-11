Serbariu, i cittadini ripuliscono da rami e sterpaglie il cimitero monumentale

Un gruppo di cittadini ripulisce da rami e sterpaglie il cimitero monumentale: “In poche ore di lavoro si è riusciti a ridare dignità ad un bene storico identitario che rappresenta un’importante testimonianza del nostro passato dove riposano centinaia di serbariesi e carboniensi dalla metà dell’ottocento al 1942 circa” comunicano i volontari.

Coordinati dal Comitato di quartiere di Serbariu, armati di buste, forbici e rastrelli, hanno iniziato a sistemare uno dei luoghi più caratteristici della zona, un bene da valorizzare e, soprattutto, rispettare, sia per il valore storico che culturale che rappresenta.

“Siamo convinti che la pulizia dei luoghi pubblici debba essere fatta dagli organi preposti (comune o ditte) e per questo chiederemo al Comune di includere il vecchio cimitero all’interno delle aree da valorizzare e sottoporre a periodica manutenzione”.

Non solo: “Allo stesso modo chiederemo ai cittadini del quartiere di adottare questo “luogo del cuore” e di prendersene cura, ritornando periodicamente sul posto e vigilando affinché venga rispettato da tutti”.