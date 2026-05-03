RADIO ZAMPETTA SARDA, SCOMPARSO GATTO NERO A QUARTU, VIA PIZZETTI.

Da circa una settimana non c’ è più traccia di Codacolla, un micio di quartiere che viveva in pianta stabile presso i parchetti adiacenti alla scuola di via Pizzetti.

Ha 5 anni, è un micio sterilizzato con la spunta dell’ orecchio sinistro, ha la particolarità della coda, sembra un mezzo archetto incollato.

Si chiede a tutti i residenti della zona di Is Arenas, che abbraccia le vie:

Pizzetti, Corelli, S’ Arrulloni ( compreso il campo sportivo) Paganini, Perosi, is Arenas, Gabriel e Zandonai di controllare nei propri giardini e nel caso di segnalare qualsiasi avvistamento, preferibilmente accompagnato da foto/ video alla redazione di Radio Zampetta Sarda al 348 0941 632.

Si ringrazia per la collaborazione.

Condividete affinché si possa ritrovare.