Quartu piange un grande professionista del mondo della ristorazione e delle consulenze per le macchinette del caffè, Nicola Delogu. Una perdita improvvisa a soli 51 anni che lascia nel dolore la grande famiglia di Delogu.

Tantissimi i messaggi di cordoglio anche è da parte dei parenti che gli hanno dedicato pensieri toccanti e pieni d’amore.

“Fratello mio mi mancherai tanto, ti voglio tanto bene”, le parole della sorella sui social.

“La vita non è facile soprattutto quando di punto in bianco ti viene a mancare quella persona che dalla nascita è cresciuta con te. Abbiamo fatto scemenze insieme, ci siamo divertiti… poi si diventa grandi, ma per noi il tempo si fermava ogni volta che ci si incontrava”, scrive commossa la cugina.

Enorme l’affetto da parte degli amici che in questo momento si stringono attorno alla famiglia costretta a dire addio così prematuramente al loro Nicola.