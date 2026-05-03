Continuano le ricerche, finora purtroppo senza esito, di un ex prigioniero di guerra sardo di cui si cercano i familiari ancora in vita per poter restituire un fazzoletto a lui appartenuto.

“Buongiorno amici/che,

le 10 persone ritratte nella foto sono prigionieri della seconda guerra mondiale reclusi nel campo Murchison 13D nello Stato di Victoria in Australia. La persona cerchiata si chiamava Mario Scanu (in alcuni documenti della prigionia compare SCANO) ed era nato a Fluminimaggiore il 26 giugno 1917. La mamma si chiamava FILOMENA MANCA ed era domiciliata a Marrubiu. Sto cercando i familiari di Mario perché una signora australiana, Emma Hayes di Canberra, vuole restituire un fazzoletto da lui dipinto che aveva regalato alla prozia, Doreen Massick, infermiera dell’esercito australiano, dopo un ricovero in ospedale.

La storia è stata pubblicata sul giornale online Casteddu Online https://www.castedduonline.it/il-caso-a-fluminimaggiore-cerco-i-parenti-di-mario-scanu-ex-prigioniero-di-guerra-in-australia/

Potete aiutarmi? Grazie”.

Silvio Masullo