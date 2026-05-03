La polemica è nata la settimana scorsa con la protesta di alcuni genitori che hanno evidenziato la “foresta” nell’istituto di via Caravaggio. Una situazione potenzialmente pericolosa per il proliferare di zecche e parassiti, in particolar modo. Sulla questione è intervenuta la sindaca che ha spiegato che le scuole hanno avuto la priorità nel programma dei lavori di pulizia del paese ma è sorta un’emergenza, quella di decine di alberi pericolanti che mettevano a rischio la sicurezza dei cittadini. La manutenzione, quindi, dei cortili scolastici ha subito una variazione delle tempistiche. Entro qualche giorno l’erba alta verrà tagliata ovunque.

La sindaca Barbara Pusceddu: “Capisco la reazione dei genitori e ci scusiamo”.