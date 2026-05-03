Situato a poca distanza dal cimitero e lungo la strada che collega a Decimomannu, la situazione che si crea è pressoché sempre la stessa: tutti in coda per aspettare di accedere all’isola ecologica e chi è diretto nella stessa direzione o rimane imbottigliato o tenta di superare con il rischio di scontrarsi frontalmente con chi giunge dalla parte opposta della carreggiata. L’ultimo episodio è stato segnalato solo pochi giorni fa, sul posto anche la polizia municipale.

Le forze politiche di opposizione erano già intervenute: “Conferire i rifiuti all’isola ecologica è sempre un’impresa. Anche questa mattina una lunga fila di veicoli diretti all’ecocentro.

Un’odissea, specie per coloro che non beneficiano del ritiro dei rifiuti porta a porta” aveva espresso Fratelli d’Italia. Niente è ancora cambiato, nemmeno le proteste dei residenti che chiedono alle istituzioni di competenza un intervento mirato per salvaguardare la sicurezza stradale.