Una notte segnata dal lutto lungo le principali arterie del Sud Sardegna, dove si sono verificati due distinti incidenti stradali che hanno causato la morte di due persone, un motociclista di 48 anni e un automobilista di 34.

Il primo sinistro si è verificato intorno alle 21:50 lungo la Strada Statale 387, nel territorio di Serdiana, all’altezza del chilometro 18+450, in prossimità di una rotatoria. A perdere la vita è stato un uomo di 48 anni, operaio residente a Quartu Sant’Elena, che viaggiava in direzione Cagliari a bordo della propria motocicletta Suzuki GSX. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei Carabinieri, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo per cause non accertate, andando incontro a un violento impatto autonomo. L’uomo è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato sull’asfalto riportando traumi gravissimi, risultati purtroppo fatali. A seguito dell’urto, la moto ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Cagliari per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. Il mezzo è stato posto sotto sequestro su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha successivamente autorizzato la restituzione della salma ai familiari.

Poche ore dopo, intorno a mezzanotte e mezzo, un secondo drammatico episodio si è verificato lungo la Strada Statale 196, nel territorio di Villasor. Anche in questo caso si è trattato di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli. A perdere la vita è stato un uomo di 34 anni, residente a Guspini, che si trovava alla guida di una Ford Focus mentre percorreva il tratto stradale al chilometro 14+500. Per ragioni ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, uscendo dalla carreggiata e finendo fuori strada in un impatto violentissimo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Serrenti e Villasor, insieme ai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanluri, che hanno eseguito i rilievi tecnici e gestito la viabilità durante le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

In entrambi i casi sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali fattori che possano aver contribuito agli incidenti. Le due tragedie hanno profondamente colpito le comunità coinvolte, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza stradale lungo le principali direttrici del territorio.