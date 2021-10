Sequestrati 35 kg di marijuana a Villasor: due arresti

Villasor, due arresti per produzione di droga: sequestrati 35 kg di marijuana.

Nell’ambito delle attività antidroga per la ricerca di piantagioni e siti di lavorazione di marijuana, i Carabinieri della Stazione di Villasor e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri hanno operato ieri in località “Sa Serra” individuando e traendo in arresto per produzione e detenzione di stupefacenti in concorso due persone: Un 52enne residente a Villasor, con precedenti di polizia e un 21enne residente a Decimomannu anch’egli con precedenti. I Carabinieri li hanno sorpresi in una proprietà agricola di circa 2000 mq. dal cui terreno era stato recentemente estirpata una piantagione di cannabis. Il controllo sul casolare abitato dal 52enne e pertinente al fondo di proprietà ha consentito di accertare che i due avevano essiccato centinaia di piante per un peso complessivo di oltre 35 kg di infiorescenze di marijuana e stavano preparando numerosi pacchi sottovuoto contenenti circa 500 g. l’uno di sostanza stupefacente. Tutto quanto rinvenuto, compreso il materiale per il confezionamento, un apparecchio deumidificatore, e la somma di circa 400 euro provento illecito, è stato repertato e sequestrato. I due uomini sono stati arrestati e messi a disposizione dell’A.G. per essere giudicati con rito per direttissima nella mattinata odierna.