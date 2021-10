Maltrattamenti in famiglia, 21enne arrestato a Maracalagonis.

Il 26 ottobre i Carabinieri della Stazione di Maracalagonis hanno rintracciato e proceduto all’arresto di un 21enne del luogo, disoccupato, con precedenti, in esecuzione dell’ordine di custodia agli arresti domiciliari in comunità per maltrattamenti contro familiari. L’ordine è stato emesso dal GIP del Tribunale di Cagliari per fatti commessi nei confronti dei genitori a Maracalagonis, nell’arco temporale tra giugno e ottobre 2021. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso la comunità terapeutica a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.