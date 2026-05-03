Sarroch, un altro lutto sconvolge la comunità, addio a una giovane mamma, Cinzia Mallus, 43 anni: dopo una breve malattia si è spenta oggi tra il dolore dei suoi compaesani. Sarroch aveva appena accompagnato nel suo ultimo viaggio Elena Siddi, 55 anni, deceduta poche ore prima della processione dedicata a Sant’Efisio al quale era profondamente devota nel suo ultimo viaggio e un’altra donna è andata via. Moglie, mamma, in paese è doppio dolore . In queste ore sono tantissimi i messaggi che si susseguono per ricordare la donna: “Un’altra terribile notizia ha colpito la nostra comunità. Oggi, dopo aver lottato contro una malattia, ci ha lasciato una giovane donna, moglie e mamma.

È difficile accettare che proprio in questo giorno di Sant’ Efisio un’altra vita così giovane sia stata portata via.

L’associazione Memorias si stringe con profondo cordoglio attorno al marito, al piccolo e a tutti i suoi familiari, condividendo il dolore di questa immensa perdita.

Il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di chi le ha voluto bene.

Ciao Cinzia” esprime l’associazione Memorias.