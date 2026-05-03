Un compleanno da ricordare per il ministro nazionale del governo Netanyahu e leader ultranazionalista Ben-Gvir.
Alla festa organizzata nei minimi dettagli-come testimoniano anche i video sul suo profilo social – il ministro ha celebrato il suo giorno con una torta con disegnato sopra un cappio. Il dolce è un omaggio da parte della moglie Ayala. Insieme al cappio, la scritta “Congratulazioni al ministro Ben Gvir, a volte i sogni diventano realtà”. Immediata la polemica, dato il riferimento, nemmeno velato, legge sulla pena di morte per i terroristi palestinesi promossa dallo stesso ministro.
Durissimo il commento da parte dei leader dei democratici che sui social ha criticato anche la presenza dei poliziotti all’evento definendo “una vergogna” il capo della polizia che “manda i suoi colleghi a umiliarsi durante una festa politica mentre la criminalità dilaga”.