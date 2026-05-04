Immagini che hanno scosso anche la giornalista inviata dalla nota trasmissione condotta da Mario Giordano quelle andate in onda ieri sera in prima serata: una donna si è cambiata la biancheria intima davanti a tutti, come se fosse nella sua camera da letto, e ha minacciato di morte chi ha tentato di farle qualche domanda. “Ti ammazzo” ha detto nemmeno sottovoce.

Questo è quanto succede nella zona rossa e denunciato ampiamente dai residenti che, da tempo, sono vittime di una condotta incivile da parte di tanti. Sul pavimento della piazza sono ben visibili i segni dello spaccio di sostanze stupefacenti: cartine, involucri riconducibili alle sostanze illegali. Tutto avviene alla luce del sole, senza timore e senza pudore, mostrando all’Italia intera la piazza del Carmine ormai ribattezzata piazza del Crimine.