“Domani la Sardegna nella zona verde, abbiamo i numeri giusti”

“In questo momento la Sardegna sta facendo meno test, ma solo perché da una settimana non somministriamo più quelli ai passeggeri in ingresso in porti e aeroporti”. Così all’Ansa Massimo Temussi commissario Ats. Il dirigente chiarisce che il numero dei tamponi è comunque quello previsto dalle procedure per mantenere il livello di Rt.

E l’Isola spera nella zona verde europea. Possono entrare nell’area verde le Regioni che per 14 giorni registrano meno di 25 contagi ogni 100mila abitanti. “Un requisito che noi abbiamo, quindi dovremmo essere dentro – dice Temussi – ma attendiamo di conoscere la decisione anche alla luce delle condizioni di Aritzo e degli altri piccoli focolai nati nelle ultime settimane”. La zona verde consente libertà di movimento senza restrizioni agli abitanti in tutta Europa.