Paura a La Palma, vettura in contromano si scontra con 2 auto: ferita una donna

Incidente stradale questa sera nel quartiere San Bartolomeo/La Palma. Un Mitzubisci Pajero, guidato da un 71enne residente a Cagliari, stava percorrendo la via Fiorelli con direzione La Palma quando, arrivato all’incrocio, regolato con segnaletica di stop, con via Tramontana, si è scontrato con una Fiat Punto che percorreva via Tramontana proveniente dall’ asse mediano in direzione vale Poetto, condotta da una 44enne di Cagliari .

A seguito dell’urto la Punto ha perso il controllo ed è entrata in contromano andando a scontrarsi contro altri 2 veicoli che fuoriuscivano da via Fiorelli in direzione Poetto; una Renault Clio condotta da un ragazzo residente a Cagliari di 26 anni e una Ford C-Max condotta da un 35enne cagliritano.

A seguito dell’impatto la conducente della Punto è stata soccorsa e trasportata dall’ambulanza del 118 al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato un codice Verde. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.