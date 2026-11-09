Il dolore silenzioso di chi ha amato Tore Serra è un pugno che colpisce duro. Le lacrime bruciano, fanno male, gli abbracci consolano ma poi è un attimo rendersi conto che è tutto vero: lui non c’è più, non tornerà, e bisognerà imparare a farci i conti. Per la sua gente, un prezzo altissimo da pagare alla fortuna di averlo conosciuto: cercate ovunque, non troverete nessuno che non parli di Tore come di una persona straordinaria. E questa consapevolezza, questo amore, si respirano tutti nella camera ardente allestita al PalaPirastu di Cagliari, dove una sfilata silenziosa e ininterrotta sta rendendo omaggio al grande campione di basket, all’uomo buono e generoso, alla persona altruista che metteva sempre gli altri prima di se stesso.

Sulla bara aperta per l’ultimo saluto e posizionata al centro del campo da basket, la maglietta del Minibasket Su Planu firmata da tutte le sue adorate ragazze, la canotta dei playoff e la sciarpa dell’Esperia. Ai piedi, un’altra maglietta, un pallone da basket, lo sport a cui ha dedicato la vita e attraverso cui ha allevato intere generazioni di bambini e bambine, allenandoli alla vita prima che al canestro. Pochissimi fiori, solo un simbolo: perché Tore Serra fino alla fine ha fatto della generosità la cifra della sua vita, lasciando come volontà alla famiglia quella di destinare i soldi non a fiori e necrologi ma a un’associazione benefica che seguiva da sempre, Il Progetto Salute in Madagascar.

Una processione infinita di affetto e incredulità. C’erano i bambini, con i loro sguardi innocenti e le domande che non sempre trovano risposta. C’erano i ragazzi, con gli occhi lucidi e il cuore stretto, quelli che forse fanno fatica a mostrare le emozioni, ma che in quel momento non hanno nascosto la commozione. C’erano le famiglie, intere, strette l’una all’altra, con i genitori che accompagnavano i figli, insegnando loro, anche nel dolore, il valore del ricordo, del rispetto e dell’affetto.

E poi le lacrime, tante lacrime. Gli abbracci lunghi, quelli che non hanno bisogno di parole. Le mani che si stringono, le carezze, gli sguardi complici di chi condivide un ricordo, un pezzo di vita, un momento vissuto insieme a Tore. Una comunità intera si è stretta attorno al suo ricordo, trasformando una giornata di tristezza in una straordinaria testimonianza di umanità.

La camera ardente resterà aperta fino alle 22, domani dalle 9 alle 13 e alle 16 i funerali nella Basilica di Bonaria. Subito dopo, una grande festa nella palestra di Su Planu in ricordo dell’amatissimo Tore.