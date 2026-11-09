I militari della Stazione di Donori hanno segnalato all’autorità amministrativa due 20enni di Ussana, già noti alle forze di polizia. I giovani in transito a bordo di un’auto nella periferia del centro abitato e sottoposti a un accurato controllo e a una perquisizione estesa anche all’interno del mezzo, sono stati sorpresi in possesso di pochi grammi di hashish e di una confezione di farmaci a base di benzodiazepine senza prescrizione medica.

A uno dei due, conducente del veicolo, è stata anche ritirata la patente.