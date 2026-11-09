«A Monastir siamo arrivati agli incendi e alle risse notturne. Il centro di accoglienza è ormai fuori controllo, manca personale e la sicurezza di migranti, operatori e forze dell’ordine è continuamente a rischio. Il Governo Meloni sta lasciando morire questa struttura nell’indifferenza più totale. Ed è ancora più grave perché era stato avvertito ripetutamente».

È la dura denuncia del Movimento 5 Stelle Sardegna dopo l’incendio divampato domenica sera in uno dei padiglioni del centro di Monastir, seguito da una nuova rissa durante la notte.

«Già il 2 settembre, durante un sopralluogo, avevamo denunciato condizioni insostenibili, sovraffollamento e carenza di personale. Il 9 settembre la nostra senatrice Sabrina Licheri aveva portato il caso direttamente all’attenzione del ministro Piantedosi con un’interrogazione parlamentare. Eravamo intervenuti nuovamente anche nelle settimane successive. Sono passati oltre due mesi e la situazione continua a peggiorare».

Il Movimento punta il dito contro le responsabilità del Governo centrale.

«È una vergogna che una struttura destinata all’accoglienza sia diventata un luogo in cui nessuno può sentirsi al sicuro. Il Governo continua a concentrare persone a Monastir senza garantire personale e condizioni adeguate. A pagarne le conseguenze sono i migranti, i lavoratori, i poliziotti e la comunità locale. Abbiamo denunciato questa situazione più volte e oggi assistiamo a episodi che mettono concretamente a rischio la vita delle persone».

Il Movimento 5 Stelle Sardegna chiede al ministro Piantedosi un intervento immediato, il rafforzamento del personale, la verifica delle condizioni di sicurezza e assistenza e un piano concreto per riportare il centro sotto controllo.

«Piantedosi venga personalmente a Monastir e spieghi quali provvedimenti ha adottato dopo le nostre denunce. Il Governo ha il dovere di garantire la sicurezza di chi vive e lavora in quella struttura. Non possiamo aspettare che qualcuno perda la vita prima che questa emergenza venga affrontata seriamente».