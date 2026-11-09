A Villasor, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 57enne, disoccupato, residente fuori Sardegna, ritenuto responsabile di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo, che poco prima era stato segnalato aggirarsi in maniera sospetta nei pressi di un esercizio commerciale del centro, è stano controllato e dopo una più approfondita verifica è stato trovato in possesso di uno smeriglio ed uno spray al peperoncino, il cui possesso è stato ritenuto ingiustificato. Gli oggetti sono stati sequestrati e lui segnalato all’Autorità Giudiziaria al fine di valutare le misure da adottare.