Sardegna Playground: a Cagliari la mostra esperienziale sulla realtà immersiva e interattiva

Cagliari sempre più capitale della tecnologia in Italia. Alla ex Manifattura Tabacchi ha finalmente aperto l’attesissima mostra esperienziale Sardegna Playground dedicata alle tecnologie interattive e immersive con attività di gioco, scoperta e apprendimento. Una nuova proposta per la conoscenza degli strumenti digitali rivolta non solo alle nuove generazioni ma anche agli adulti. La mostra è organizzata da Opificio Innova con INNOIS – Innovazione e idee per la Sardegna e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Le tecnologie interattive e immersive stanno diventando sempre più importanti perché offrono nuove opportunità di apprendimento che possono aumentare il coinvolgimento e migliorare la comprensione di concetti astratti. La mostra presenterà una vasta gamma di installazioni e tecnologie, tra cui giochi educativi, simulazioni, Oculus con contenuti in realtà virtuale, video e schermi interattivi.

La mostra Sardegna Playgroundè un evento speciale per tutta la Sardegna perché le tecnologie interattive e immersive hanno un’importanza crescente nella società di oggi. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire, attraverso una serie di strumenti e oggetti collocati negli spazi espositivi di Opificio Innova, le più innovative tecnologie interattive e immersive, anche graziea giochi educativi e a una serie di attività collaborative in grado di stimolare le capacità di collaborazione e partecipazione. Le attività sono state studiate per stimolare, sia nei ragazzi che negli adulti, lo sviluppo di competenze legate alla creatività, al problemsolving e al team building.

OCULUS –I visitatori potranno guardare la realtà attraverso dei visori di realtà virtuale e sperimentare nuovi mondi. 5 Aree da seduti con 4 percorsi: 360, Invasione, Corvo, Ecosfera, National Geographic. E ancora 2 Aree da in piedi con 4 percorsi: Missione IIS Quest, Star Wars, Gravity Sketch, Oh Shape.

SUPERFICI INTERATTIVE – L’interattività con i mezzi digitali sarà un’esperienza sorprendente per i visitatori: al suo interno si potranno creare giochi di luce e colore con i corpi in movimento. Nello stesso spazio si potranno provare le superfici interattive (parete, tavolo e pavimento) per entrare in contatto con la tecnologia, anche con giochi di gruppo.

LA STANZA IMMERSIVA – I visitatori potranno tuffarsi tra forme e colori in movimento. Al passaggio o al tocco sarà possibile creare qualcosa di magico.

È possibile organizzare anche visite guidate per gruppi scolastici. Le visite durano circa 60 minuti e sono accompagnate da personale specializzato nell’utilizzo delle tecnologie. In questo modo, gli studenti avranno la possibilità di apprendere in modo innovativo e coinvolgente.

Tutte le informazioni su orari, costi e prenotazioni sono presenti sul sito web:

sardegnaplayground.opificioinnova.it