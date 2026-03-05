Il sole abbandona momentaneamente la Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle ore 00:00 del 06.03.2026 e sino alle ore 21:00 del 06.03.2026, proclamando un’allerta arancione per tutta la giornata.

Dalle prime ore della giornata di domani, venerdì 6 marzo, è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla Sardegna Sud-Occidentale che si estenderà anche sul resto dell’Isola.

Coinvolti quindi anche Cagliari e il Campidano, l’Ogliastra e il Sulcis. Le precipitazioni saranno sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato. La situazione migliorerà già in serata.

Si raccomanda la massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo; evitare i passaggi in sottovie e sottopassi, in quanto potrebbero allagarsi anche repentinamente. Inoltre è opportuno moderare la velocità del mezzo a causa della ridotta visibilità e dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, allungandosi in tal modo gli spazi di frenata. Effettuare una sosta in piazzola o in luogo sicuro durante le fasi più intense dell’evento.