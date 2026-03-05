Allerta maltempo a Cagliari dalla serata di oggi giovedì 5 marzo.

Dalle ore 21 e sino alle ore 23.59 di oggi, giovedì 5, anche il territorio di Cagliari sarà interessato da un allerta codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico; dalle ore 0.00 alle ore 15 di domani, venerdì 6, l’allerta sarà codice arancione (criticità moderata); dalle ore 15 alle ore 18, sempre della giornata di domani, venerdì 6 marzo 2026, l’allerta tornerà codice giallo (criticità ordinaria).

L’avviso di criticità per rischio idrogeologico è della Protezione Civile regionale, che contestualmente ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per piogge e temporali. “Dalle prime ore della giornata di domani, 6 marzo 2026, è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla Sardegna Sud-occidentale e in successiva estensione al resto della Sardegna. Le precipitazioni – recita testualmente l’avviso – saranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati moderati, fino a localmente elevati sulla Sardegna meridionale e Sud-orientale. La componente temporalesca sarà meno importante della componente stratiforme, con i fenomeni più intensi attesi tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Le ultime corse dei modelli previsionali indicano una attenuazione dei fenomeni a partire dalla serata”.

In via precauzionale, a ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione Civile del Comune di Cagliari ha individuato le vie del territorio della Municipalità di Pirri dove, durante la fase di allerta moderata, sarà vietato parcheggiare (vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere) e l’area di sosta sicura nella zona della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano.

Pertanto, l’Amministrazione invita le cittadine e i cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Cagliari.