Sardegna, ecco l’ordinanza di Solinas: riaprono oggi bar e ristoranti, mascherina obbligata in tutti i locali pubblici. Arriva all’una di notte l’ordinanza del governatore sardo che riapre l’Isola. Sull’intero territorio regionale è obbligatorio l’uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico. “Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro”, si legge nell’ordinanza

Da oggi è consentita in Sardegna l’apertura delle attività di: a) commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari); b) servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); c) Attività turistiche relative alla balneazione; d) Strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta, alloggi in agriturismo; e) Commercio al dettaglio; f) Commercio al dettaglio su aree pubbliche ( mercati, fiere e mercatini degli hobbisti ); g) Uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi; h) Manutenzione del Verde; i) attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali; j) tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore.

Ovviamente sono vietati gli assembramenti e in tutte queste attività deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro.