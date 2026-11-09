Era il passo decisivo più atteso, ovvero il via libera al bando per la gara d’appalto del nuovo stadio del Cagliari che aveva subito una battuta d’arresto per le verifiche tecniche del progetto.
L’ok al progetto apre ufficialmente la strada al bando, che come precisato dal Comune di Cagliari era ultimato da settimane. Nonostante i rallentamenti degli ultimi mesi, quindi, a giorni potrebbe essere pubblicato il bando a cui parteciperà in prima linea lo stesso club rossoblù. Viste le tempistiche, Cagliari potrebbe dunque ancora agguantare il sogno di Euro 2032 e far parte delle 5 città italiane che ospiteranno nei loro impianti l’atteso torneo.