Sant’Isidoro, esplosione in casa per una fuga di gas: 85enne in codice rosso.

Intervento dei Vigili del fuoco alle 19:30 circa di ieri per il crollo di un’abitazione a seguito di un’esplosione e successivo incendio nella località di Sant’Isidoro, frazione del comune di Quartucciu.

Sul posto è stata inviata una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando di viale Marconi e gli operatori hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Tra le macerie sono state localizzate, raffreddate e messe in sicurezza alcune bombole di gpl.

Un anziano di 85 anni che si trovava nell’abitazione è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari dal personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza a causa di ustioni. Non risulta in pericolo di vita.

I Vigili del fuoco hanno escluso la presenza di altre persone coinvolte.