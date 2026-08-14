Temporali estivi, codice giallo a Cagliari sabato 15 agosto

Dalle 12 e sino alle 18 di domani, sabato 15 agosto 2026, secondo l’avviso della Protezione Civile regionale anche il territorio di Cagliari sarà interessato da un allerta codice giallo (ordinaria criticità) per rischio idrogeologico per temporali.

In via precauzionale, a ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione Civile del Comune di Cagliari ha individuato le vie del territorio della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare (vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere) e l’area di sosta sicura nella zona della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano.

L’Amministrazione invita le cittadine e i cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Cagliari.

Per informazioni contattare il Servizio Protezione Civile Comune di Cagliari, numero di telefono 070.6778306, 070.6776933, 0706776953, 070.6777352 e 070.6776977 (ore ufficio), o il Centro radio Polizia Locale di Cagliari, numero di telefono 070.533533 (attivo 24 ore su 24).

Ai link più sotto l’avviso della Protezione Civile regionale di criticità per rischio idrogeologico per temporali, le misure di autoprotezione e l’avviso della Protezione Civile del Comune di Cagliari con l’elenco delle vie in cui è opportuno evitare di parcheggiare nel territorio della Municipalità di Pirri.