Sanluri, topi tra i banchi all’istituto superiore “Colli Vignarelli”: sciopero bianco degli studenti

“Abbiamo inoltrato diverse segnalazioni alle autorità competenti, ma sino a oggi, la scuola è ancora aperta e i topi sono pressoché ovunque” spiega la rappresentante di istituto. C’è anche un video che riprende la fuga, tra le pareti della palestra, di un ratto che viene acchiappato da una studentessa grazie all’ausilio di una scarpa e di un cestino dei rifiuti: immagini eloquenti che di certo non indicano un nuovo gioco tra i ragazzi, ossia quello di chi acchiappa più topi, bensì un modo per cercare di sbarazzarsi degli inquilini non graditi che gironzolano un po’ ovunque. Anche i vertici dell’istituto hanno già “fatto due segnalazioni” oltre a quelle effettuate dai rappresentanti della scuola. Questa mattina i ragazzi hanno organizzato uno sciopero bianco, sono entrati a scuola ma hanno appeso uno striscione nella rete da gioco dove si legge: “Qua studiamo anche noi” con tante immagini di ratti vicino alla scritta. Una situazione non più sostenibile, insomma, e la speranza che la scuola possa essere liberata dagli animali infestanti.