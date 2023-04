Sanluri, ha riaperto al pubblico l’ambulatorio di Maristella Tinti

Tanti gli attestati di affetto e vicinanza che si sono susseguiti dopo che ha reso pubblica la notizia, tanto attesa, avvenuta qualche settimana fa e che merita di essere sottolineata anche per dare un messaggio di speranza a tutti coloro che ogni giorno lottano contro le avversità della vita e che si perdono nel frastuono del dolore immenso. Andare avanti non è semplice ma grazie alla forza e all’amore di tutti, animali compresi, un raggio di sole è ancora possibile scorgerlo attraverso le nubi fitte e scure. Aveva suscitato tanto dispiacere la notizia della scomparsa del veterinario Marcello Lampis, marito della donna, con la quale condivideva anche il lavoro. Dopo un periodo di immenso dolore, tutta la comunità, e non solo, avevano fatto il “tifo” per la dottoressa che ha apprezzato i tanti messaggi di solidarietà ricevuti. Circa un mese fa in città è stata inaugurata dal sindaco Alberto Urpi la prima area cani che è stata intitolata a Marcello Lampis: un gesto simbolico di enorme rilevanza poiché attesta la volontà di mai dimenticare chi si è prodigato con tanto impegno anche nei confronti degli animali.