Capoterra, la Ss 195 è al buio: alcuni residenti si appellano anche a Sant’Efisio

“Speriamo nel miracolo, la rotonda di Su Loi è al buio e così l’intera carreggiata, rendendo la statale ancora più pericolosa in quanto vi è il nuovo svincolo per Rio S. Girolamo”.

Il Santo, prossimo alla trasferta verso Nora, viene messo in mezzo alle questioni cittadine affinché “illumini” più che la strada la volontà da parte delle istituzioni di competenza affinché azionino gli interruttori della corrente elettrica. Senza mancanza di rispetto, sia ben chiaro, per Efisio, impegnato da secoli a ricevere le richieste meno “materiali” da parte dei cittadini ma lui, che ha cacciato via la peste dall’Isola, “tutto” può, come salvaguardare la sicurezza anche dei residenti e dei viaggiatori in quella statale, la 195, che tante croci segna lungo il suo percorso. A sostenere chi chiede l’illuminazione nella statale è anche Silvano Corda, presidente della commissione vigilanza, più pratico e meno propenso a scomodare il lodato: “Strada al buio da mesi, i residenti chiedono sicurezza lungo il tratto Su Loi, Rio San Girolamo, Frutti D’oro.

E’ un tratto pericoloso perché ci sono tante persone che rientrano a piedi e si rischia di non vederli. I lampioni sono fondamentali perchè senza illuminazione non si vede nulla e si rischia seriamente di investire qualcuno.