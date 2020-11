Samassi sorride, 3 guariti dal Covid: “Non bisogna illudersi, abbiamo 19 positivi”

Buone notizie da Samassi, il sindaco Enrico Pusceddu comunica la guarigione di 3 persone, tra queste anche un cittadino che in questa seconda ondata è stato tra i primi a risultare positivo e a vedersi costretto alle cure ospedaliere. “Dopo tanto tempo, ora anche lui sta bene, il suo tampone è ormai negativo e lentamente potrà riprendere in mano la sua vita quotidiana”.

“Non bisogna illudersi che il peggio sia passato – spiega il primo cittadino – ma è anche vero che quando arrivano buone notizie bisogna godersele fino in fondo perché in questo clima d’incertezza alimentano la speranza per il futuro”.

Dopo quasi 2 mesi in paese si scende finalmente sotto quota 20, al momento a Samassi ci sono ancora 19 casi di positività, di cui 2 in ospedale.