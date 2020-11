Monastir, videoclip dei migranti col rapper nel centro di accoglienza: la Lega furiosa

Un video rap all’interno del centro migranti di Monastir. L’autore è il rapper francese Daniel Rouge che qualche giorno fa è arrivato in Sardegna per girare la clip che impazza su Youtube. Zoffili attacca: “Mentre noi stiamo a casa, loro girano i video. Non ci volevo credere. Scriverò al ministro per protestare”