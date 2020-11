Cagliari piange Stiven e Angelica, i giovanissimi morti nel terribile schianto di Villasor

Avevano 18 e 17 anni. Stiven Carbini nato in Germania del 2002 e residente a Cagliari e Angelica Lucia Angulo Gomez, nata in Costa Rica del 2003 residente anche lei a Cagliari sono i giovani deceduti a bordo della Mercedes Classe A nell’incidente di oggi a Villasor. La ragazza era incinta. Ferito, in codice rosso ma non in pericolo vi vita, il guidatore del trattore, Giampietro Farci, 64enne di Villasor.

Lo scontro tra auto e trattore è avvenuto per cause ancora da accertare. La sala operativa 115 dei Vigili del fuoco che ha ricevuto la richiesta di soccorso ha inviato sul posto la squadra una di pronto intervento della sede centrale di viale Guglielmo Marconi.

Gli operatori VVF giunti sul posto hanno delimitato l’area e provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante i veicoli e la sede stradale.

Presenti sul posto le ambulanze con gli operatori sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118 e i Carabinieri per la gestione della viabilità stradale, gli accertamenti e i rilievi di legge.