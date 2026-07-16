Serramanna, principio di incendio bloccato tempestivamente da una squadra di pronto intervento: nella periferia del paese fiamme alte hanno avvolto in pochi minuti le sterpaglie dell’argine di un canale.

Per cause generate molto probabilmente non dalla mano dell’uomo, l’erba secca ha iniziato a bruciare dall’ingresso del ponte che conduce ai campi coltivati. In pochissimi minuti hanno avvolto ciò che avevano attorno, prevalentemente sterpaglie secche, e si sono propagate nell’argine. Solo il pronto intervento dei barracelli, corsi sul posto, ha evitato che il rogo potesse svilupparsi e minacciare le case limitrofe.