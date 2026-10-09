Nessun reintegro per Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report. Il Tribunale del lavoro di Roma ha infatti respinto il ricorso da parte del giornalista per tornare alla conduzione del noto programma d’inchiesta Rai.

“Non si chiede al Giudice di entrare nelle scelte editoriali della Rai”, aveva spiegato l’avvocato di Ranucci, Roberto De Vita.

“Si chiede di verificare se sia legittimo rimuovere l’autore e conduttore del principale programma d’inchiesta del servizio pubblico sulla base di formule generiche, senza indicare un solo fatto concreto a suo carico, dopo settimane di pubbliche pressioni politiche dirette esattamente a ottenere quella rimozione”.

Il giornalista era stato sospeso dalla Rai per 10 giorni: il provvedimento derivava valutazione dei risultati dell’analisi della Commissione per il Codice Etico della Rai a seguito di 4 contestazioni disciplinari, fra cui la denigrazione di alcuni colleghi e mail aziendali che sarebbero state inoltrate a Valter Lavitola.