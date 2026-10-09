Si potrebbe definire un furto da intenditori quello avvenuto alla nota azienda vinicola fiorentina Marchesi Antinori. Come riportato dal Corriere della Sera e il Financial Times, nella sede di Cortona, infatti, sono state rubate 30mila bottiglie di vino prodotte nel 2023 per un bottino dal valore di 5 milioni di euro.

Da quanto è emerso, vista anche l’entità della merce rubata, appare evidente un’organizzazione certosina da parte dei malviventi. Il furto è avvenuto in pieno giorno, nella mattinata di lunedì, e sarebbe stato prima disattivato il sistema d’allarme e poi le telecamere di videosorveglianza. Le bottiglie in questione, estremamente pregiate, si dubita possano essere vendute in modo tradizionale. Su questo punta infatti l’amministratore delegato Renzo Cotarella ha detto al Financial Times che spera “di riuscire a ritrovare il vino, due camion non possono semplicemente sparire. Questi vini hanno un grande valore e non capisco come possano venderli in tutto il mondo senza essere visti”.