Ha deciso di consegnarsi il 60enne di Orgosolo Peppino Puligheddu, componente della banda sgominata martedì mattina responsabile di vari colpi soprattutto ai portavalori.
L’uomo si è recato al commissariato di San Teodoro, dopo che i suoi compsgni erano già stati arrestati due giorni fa.
Si ritiene che la banda di Puligheddu sia responsabile di varie rapine, la più rilevante sicuramente quella ad un portavalori a Torpè con un bottino di circa 90 mila euro.
Gli inquirenti stanno attualmente ricostruendo l’attività della banda in tutti gli scorsi mesi.