Costruire la Pace, mattoncino dopo mattoncino. Noi alla Parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Flumini iniziamo dal Presepio. Insieme, grandi e piccoli, vogliamo costruire il Presepio con i mattoncini più famosi al mondo.
L’associazione HSF, la PGS e l’associazione “Il sogno che mi piace” mettono a disposizione i mattoncini, la parrocchia mette a disposizione i locali, abbiamo bisogno di COSTRUTTORI DI PACE che ci aiutino a trasformare il sogno in realtà.
“Un enorme grazie a Don Andrea, parroco di Santa Maria degli Angeli per aver aderito al progetto.”